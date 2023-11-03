İşte Özgür Özel'in parti meclisi listesi. Yeniçağ 60 kişilik listeye ulaştı

FATİH ERGİN - YENİÇAĞ
CHP'nin yarın ve pazar günü yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.
Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.
"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.
Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.
CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.
MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.
YENİÇAĞ ÖZGÜR ÖZELİN LİSTESİNE ULAŞTI
Kurultay’a saatler kala genel başkan adayı Özgür Özel’in parti meclisi listesine Yeniçağ ulaştı.
İşte Özgür Özel’in 60 kişilik o listesi
1- Yalçın Karatepe
2- Pınar Acar
3- Ali Haydar Fırat
4- İlhan Uzgel
5- Selin Sayek Böke
6-Burhanettin Bulut
7- Pınar Uzun
8- Erbil Aydınlık
9- Sevgi Kılıç
10- Ali Gökçek
11- Hüseyin Can Güner
12- Ahmet Kaya
13- Mahir Yüksel
14- Özkan Yalım
15- İsmet Güneşhan
16- Tahsin Ocaklı
17- Haydar Akar
18- Cumhur Uzun
19- Gül Çiftçi
20- Bedirhan Berk Doğru
21- Gamze Taşçıer
22- Ulaş Karasu
23- Hasan Baltacı
24- Deniz Yücel
25- Özgen Nama
26- Turan Taşkın Özer
27- Özgür Karabat
28- Ahmet Baran Yazgan
29- Suat Özçağdaş
30- Yeşim Yankılıç
31- Cem Aydın
32- Yalım Halıcı
33- Süleyman Bülbül
34- Barış Yıldız
35- Yaşar Seyman
36- Murat Emir
37- Ufuk İnan
38- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
39- Ayça Akbek Şenay
40- Şöhret Can Kolsuz
41- Bülent Nuri Çavuşoğlu
42-Gökan Zeybek
43- Ali Hikmet Akıllı
44- Utku Doğruyol
45- Onursal Adıgüzel
46- Ozan Işık
47- Turan Taşkın Özer
48- Gökçe Gökçen
49- Tolga Sağ
50- Zeliha Aksaz Şahbaz
51- Can Günana
52- Utku Çaykara
53- Perihan Yardımcı
54- Gülşah Deniz Atalar
55- Emel Akçil
56- Çağla Biçer
57- Can Kakışım
58- İlke Karabacak
59-Ayten Gülsever
60- Hacer Taş