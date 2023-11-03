İşte Özgür Özel'in parti meclisi listesi. Yeniçağ 60 kişilik listeye ulaştı

FATİH ERGİN - YENİÇAĞ

CHP'nin yarın ve pazar günü yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.

"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

YENİÇAĞ ÖZGÜR ÖZELİN LİSTESİNE ULAŞTI

Kurultay’a saatler kala genel başkan adayı Özgür Özel’in parti meclisi listesine Yeniçağ ulaştı.

İşte Özgür Özel’in 60 kişilik o listesi

1- Yalçın Karatepe

2- Pınar Acar

3- Ali Haydar Fırat

4- İlhan Uzgel

5- Selin Sayek Böke

6-Burhanettin Bulut

7- Pınar Uzun

8- Erbil Aydınlık

9- Sevgi Kılıç

10- Ali Gökçek

11- Hüseyin Can Güner

12- Ahmet Kaya

13- Mahir Yüksel

14- Özkan Yalım

15- İsmet Güneşhan

16- Tahsin Ocaklı

17- Haydar Akar

18- Cumhur Uzun

19- Gül Çiftçi

20- Bedirhan Berk Doğru

21- Gamze Taşçıer

22- Ulaş Karasu

23- Hasan Baltacı

24- Deniz Yücel

25- Özgen Nama

26- Turan Taşkın Özer

27- Özgür Karabat

28- Ahmet Baran Yazgan

29- Suat Özçağdaş

30- Yeşim Yankılıç

31- Cem Aydın

32- Yalım Halıcı

33- Süleyman Bülbül

34- Barış Yıldız

35- Yaşar Seyman

36- Murat Emir

37- Ufuk İnan

38- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

39- Ayça Akbek Şenay

40- Şöhret Can Kolsuz

41- Bülent Nuri Çavuşoğlu

42-Gökan Zeybek

43- Ali Hikmet Akıllı

44- Utku Doğruyol

45- Onursal Adıgüzel

46- Ozan Işık

47- Turan Taşkın Özer

48- Gökçe Gökçen

49- Tolga Sağ

50- Zeliha Aksaz Şahbaz

51- Can Günana

52- Utku Çaykara

53- Perihan Yardımcı

54- Gülşah Deniz Atalar

55- Emel Akçil

56- Çağla Biçer

57- Can Kakışım

58- İlke Karabacak

59-Ayten Gülsever

60- Hacer Taş