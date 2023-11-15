İşte Peugeot 408’in yeni fiyatı, Liste güncellendi

TELE1'İN haberine göre, Türkiye'de 1.725.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Peugeot 408, başlangıç paketinde yer alan 1.2 litrelik benzinli motor, 130 beygir gücü üretiyor ve 8 ileri tam otomatik şanzımanla birleşiyor. Coupe formuyla sportif ve dinamik bir görünüme sahip olan araç, geniş iç mekanı ve kullanışlı bagaj hacmiyle de öne çıkıyor. Bu özellikleriyle Peugeot 408, hem şehir içindeki yoğun trafiğe uygun bir yapı sunuyor hem de ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir kullanım alanı sağlıyor.

İŞTE PEUGEOT 408 SERİSİNİN ESKİ VE GÜNCEL FİYATI

ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8

- Mart 2023 Fiyatı: 1.110.000 TL

- Kasım 2023 Fiyatı: 1.725.000 TL

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GT 1.2 PureTech 130hp EAT8

- Mart 2023 Fiyatı: 1.283.000 TL

- Kasım 2023 Fiyatı: 1.992.000 TL