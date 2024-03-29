İşte regl kanamasını artırarak aybaşı dönemini kolaylaştıran ot

Sağlık bilincine sahip bireyler, tedavi amaçlı doğal ürün tercihlerini sürdürmektedirler.

Bu ürünler arasında, sağlık faydalarıyla öne çıkan Azvay otu bulunmaktadır.

Azvay otu, adet kanamalarını düzenleyerek menstrüel süreci hafifletir.

Azvay Otunun Tanımı:

Zambakgiller ailesine ait olan bu bitki, 30 cm’ye kadar uzayabilen, hassas yapılı çok yıllık bir sukkulenttir.

Aloe vera olarak da bilinen bu bitkinin gövdesi genellikle görülmez veya 10-30 cm boyunda olabilir; alt yapraklarının kesilmesiyle gövde zamanla belirginleşir.

Kılıç şeklindeki yaprakları, uçlarına doğru incelen ve kenarları testere dişli küçük dikenlerle süslü, soluk yeşil renkte ve üzerinde açık renkli lekeler bulunur.

Yapraklar, toprak yüzeyinde rozet şeklinde büyüyerek yükselir.

Yaz aylarında açan çiçekleri, dik ve yoğun salkımlar halinde, sarı ve bazen kırmızı renkte olabilir.

Tohumla çoğalması nadiren görülen sarısabır bitkisi, genellikle yan sürgünlerin ayrılıp dikilmesiyle üretilir.

Faydaları:

Adet kanamalarını düzenleyerek menstrüel süreci hafifletir.

Sindirimi kolaylaştırır.

Safra akışını destekler.

Müshil etkisi vardır, ancak aşırı tüketilmemelidir.

Kullanımı:

Bitkinin yapraklarından sızan öz suyu kullanılır. (1-2 damla yeterlidir)

Yaraları, hafif yanıkları, güneş yanıklarını ve böcek ısırıklarını iyileştirir.

Deri iltihapları ve egzama gibi durumlarda rahatlama sağlar.

Kuru ciltleri nemlendirerek yumuşatır.

Bitkinin yaprağından elde edilen öz suyu, dışarıdan uygulanır.

UYARI: Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınların iç kullanımı önerilmez.