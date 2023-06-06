İşte saniyeler içinde kırılan şifreler. Güvenlik uzmanları açıkladı

NordPass ekibi dünya genelinde en çok kullanılan ve kolayca kırılan şifreleri açıkladı.

İşte saniyeler içinde kırılan şifreler. Güvenlik uzmanları açıkladı

Günlük hayatta kurtarucu niteliği taşıyan ve dijital hayatın vazgeçilmzi şifrelerin önemi çok büyüktür.

Shidftdelete’de yer alan bilgilere NordPass ekibi, en popüler şifreleri paylaştı.3 TB’lık bir veri tabanını inceleyerek bu raporu paylaşan güvenlik uzmanları, 30 ülkeye özel bir liste de yayımladı. Ancak liste içinde Türkiye yok.

Dünya genelinde en yaygın şekilde kullanılan şifre, “password” oldu. Türkçesi “parola” anlamına gelen bu şifreyi 4 milyon 929 bin 113 kişinin kullandığı ve 1 saniyeden az sürede kırılabildiği tespit edildi.

Listede “123456”,123456789” ve “Guest” gibi kolay kırılabilecek şifreler de olduğunu görüldü.

İŞTE LİSTE:

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