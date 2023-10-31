İşte sarılığa iyi gelen muhteşem ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan sarılığa iyi gelen geyikdikeni otu dikkat çekti.

SARILIK NEDİR?

Kana rengini veren ve oksijen taşıyan yapılara hemoglobin denir. Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarların) ana yapısını oluşturan maddedir.

SARILIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Göz içi ve ciltte sarılık

-Kaşıntı

-Halsizlik/yorgunluk

-Koyulaşan idrar

-Açık renkli dışkı

-Karın ağrısı

-Kilo kaybı

-Ateş

-Sarılık

GEYİKDİKENİ OTU NASIL KULLANILIR?

Belirtilen miktardan fazla kullanılmamalıdır. Aksi halde, şiddetli karın ağrılarına sebep olur.

Kurutulan meyve ve yapraklarından 2 tatlı kaşığı 1 bardak kaynamış suya konulur. 10-15 dakika süreyle demlendirilip süzülür. Bu çaydan, sabahleyin 1 bardak içilir.

Toplanan olgunlaşmış meyvelerinden 10 tanesi sabah kahvaltısından önce yenir.

Bitkinin olgunlaşmış meyvelerine biraz şeker ve su katılıp kaynatılarak şurup hazırlanır. Bu şuruptan sabah kahvaltısı öncesi bir yemek kaşığı içilir.

UYARI : Olgunlaşmamış meyveleri kullanılmaz. Fazla kullanılırsa karın ağrısı, bulantı, kusma yapar.