﻿Sevilla'da ilk 11'ler belli oldu. İşte Fenerbahçe kadrosu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşıyor.
İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Sevilla - Fenerbahçe maçını Exxen canlı yayınlayacak.
Sevilla: Dmitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Alex Telles, Acuna, Fernando, Oliver Torres, Rakitic, Bryan Gil, En-Nesyri
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Arao, Crespo, Ferdi, Lincoln, İrfan Can, King, Valencia