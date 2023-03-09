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Sevilla'da ilk 11'ler belli oldu. İşte Fenerbahçe kadrosu

Flaş... Flaş.. Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i belli oldu.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 21:58
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İşte Sevilla Fenerbahçe ilk 11'leri

Sevilla'da ilk 11'ler belli oldu. İşte Fenerbahçe kadrosu
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşıyor.

İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Sevilla - Fenerbahçe maçını Exxen canlı yayınlayacak.

Sevilla: Dmitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Alex Telles, Acuna, Fernando, Oliver Torres, Rakitic, Bryan Gil, En-Nesyri

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Arao, Crespo, Ferdi, Lincoln, İrfan Can, King, Valencia

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