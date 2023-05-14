İşte sivilce ve akne düşmanı bitkiler

Editör: Erkavim Yıldırım

Doğal şifalı bitkiler sayesinde cilt sağlığınızı koruyabilir ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. İşte akne izlerini geçiren şifalı bitkiler...

Cilt sağlığı, pek çok insanın günlük hayatında büyük bir önem taşır. Ancak, cilt sorunları, insanların hayatlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Akne ve sivilce izleri, bu cilt sorunları arasında en yaygın olanlardan biridir. Pek çok insan, bu sorunlarla mücadele etmek için pahalı kozmetik ürünlere veya tıbbi tedavilere başvurur. Ancak, doğal bitkisel tedaviler de etkili bir seçenek olabilir.

Sinir Otu

Sinir otunun yaprakları cildimizdeki lekelerin giderilmesini sağlar. Peki sinir otunu sivilce izlerini nasıl geçirir. Sinir otu yapraklarını bir kaba koyup ezin ve suyunu çıkarın bu suyu cildinize sürün. Yarım saat cildinizde bekletin ve sonrasında yüzünüzü yıkayın. Sivilcelerin çabuk inmesini de sağlayan bir bitkidir.

Maydanoz

1 litre su kaynatın ve maydanozları kaynamış suya ekleyip demlenmesini sağlayın. Sonrasında maydanozları iyice suyla karıştırıp harmanlanmasını sağlayın. Bu karışımı cildinize sürüp 20 dakika bekletin ve ardından yüzünüzü yıkayın. 3 günde 1 kez cildinize aynı işlemi uygulayın

Ceviz Yaprağı

1 avuç ceviz yaprağını bir bardak su ile kaynatıp demleyin. Suyunu cildinize uygulayıp yarım saat bekleyin sonrasında soğuk su ile yıkayın.

Lavanta

Lavanta, ciltteki inflamasyonu azaltmak ve sivilce oluşumunu engellemek için kullanılır. Aynı zamanda cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve sivilce izlerinin görünümünü azaltabilir.

Aloe Vera

Aloe vera, anti-inflamatuar ve antibakteriyel özellikleri ile bilinir. Ayrıca cildin nem dengesini korur ve hücre yenilenmesine yardımcı olur. Aloe vera, akne ve sivilce lekelerini gidermek için doğal bir tedavi olarak kullanılabilir. Aloe vera jelini doğrudan cildinize uygulayabilirsiniz. Bu, cildinizi nemlendirir ve sivilceleri kurutur.

Çay Ağacı Yağı

Çay ağacı yağı, anti-bakteriyel özellikleri sayesinde sivilce oluşumunu engeller ve cildi temizler. Ayrıca, sivilce izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Çay ağacı yağı, içerisinde antibakteriyel ve iltihap giderici özelliklere sahip olmasının yanı sıra çoğu sivilce ve akne kremlerinin çerisinde %5 oranında bulunmaktadır. Çay ağacı yağı, 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması son derece tehlikelidir.

Adaçayı

Adaçayı, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde sivilce oluşumunu engeller ve cildi temizler. Aynı zamanda cildin elastikiyetini artırır ve sivilce izlerinin görünümünü azaltabilir.

Papatya

Papatya, ciltteki inflamasyonu azaltmak için kullanılır ve cildi sakinleştirir. Ayrıca, sivilce izlerinin görünümünü azaltabilir ve cilt tonunu dengeleyebilir.

Nane

Nane, cildi temizlemek ve sivilce oluşumunu engellemek için kullanılır. Aynı zamanda cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve sivilce izlerinin görünümünü azaltabilir.

Biberiye

Biberiye, anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel özellikleri sayesinde sivilce oluşumunu engeller. Ayrıca, ciltteki kan dolaşımını artırır ve sivilce izlerinin görünümünü azaltabilir.

Kekik

Kekik, cildi temizler ve sivilce oluşumunu engeller. Anti-bakteriyel özellikleri sayesinde ciltteki bakterileri öldürür ve sivilce izlerinin görünümünü azaltabilir.

Taze papatya çiçekleriyle ve adaçayı yapraklarıyla yüze uygulanacak buhar banyosu, gözeneklerin açılmasına yarayabilir. Suyun kaynar olmamasına dikkat edin. Bir kabın içine doldurduğunuz sıcak suya, dilediğiniz bitkiden bir avuç dolusu ekleyin ve başınızı 15 dakikadan uzun olmamak kaydıyla kabın üstünde bekletin. Buharı hapsetmek için kafanıza bir havlu örtebilirsiniz.

Enfeksiyonu ve iltihaplanmayı gidermek için, bir cilt banyosu deneyebilirsiniz. Aşağıdaki bitkisel ilaçlardan birini süzdükten sonra, pamuklu bir bez yardımıyla, sivilceli bölgeye hafifçe sürün.

Bir çay kaşığı Aynısafa tentürünü bir fincan suyla karıştırıp kullanabilirsiniz. Bir fincan suda 10 dakika demlenmiş papatya çayı kullanabilirsiniz. Suyun içinde 10 dakika demlenmiş bir avuç taze veya kuru civanperçemi, mürver çiçeği veya lavanta da kullanılabilir.

Akupres ile sivilce ve akne tedavisi; Ağrıyı dindirmek için, sol dirseğinizi kırarak başparmağınızı dirsek çizginizin dıştaki ucuna doğru bir dakika süreyle bastırın; aynı işlemi diğer kolunuzda da tekrarlayın.