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Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı

İşte Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:14
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İşte Süper Lig'de 2023-2024 sezonu

Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
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Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.
TFF Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak, 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.
Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.
Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır.
Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir." denildi.

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