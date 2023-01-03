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  • Korkusuz yürek Orhan Uğuroğlu açıkladı. İşte TÜİK'in memur ve emekliye attığı kazık

Korkusuz yürek Orhan Uğuroğlu açıkladı. İşte TÜİK'in memur ve emekliye attığı kazık

TÜİK, Memur ve emeklilerin 2023 maaş zamları dahil olmak üzere birçok maaş artışını belirleyen Aralık ayı enflasyonunun düştüğünü açıkladı. Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "Bir ay önce yüzde 84 bugün yüzde 64,27 bir ayda AKP hokus pokusu budur işte..." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:42
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İşte TÜİK'in memur ve emekliye attığı kazık. Orhan Uğuroğlu açıkladı

Korkusuz yürek Orhan Uğuroğlu açıkladı. İşte TÜİK'in memur ve emekliye attığı kazık
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Memur ve emeklilerin 2023 maaş zamları dahil olmak üzere birçok maaş artışını belirleyen Aralık ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK, 2022 yılı enflasyonunu yüzde 64,27 olarak belirledi. Kasım ayında enflasyon yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 olarak açıklamıştı.

Vatandaş çarşıya pazara çıkamazken enflasyon rakamlarının düşürülmüş olarak açıklanmasına peş peşe tepkiler gelmeye başladı. Enflasyona ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "Yıllık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 64,27 olmuş...! Gel de inan... Bir ay önce yüzde 84 bugün yüzde 64,27 bir ayda AKP hokus pokusu budur işte..." dedi.

Uğuoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK memura emekliye yıllık mutat kazığı attı...

Yıllık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 64,27 olmuş...!

Gel de inan...

Bir ay önce yüzde 84 bugün yüzde 64,27 bir ayda AKP hokus pokusu budur işte

Şubat 44, Mart 24 Nisan 14 Mayıs 4 ve haydi seçime... Yerseniz..."

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM BELLİ OLDU

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı da belli oldu. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından dolayı alacağı zam oranı yüzde 15,4 oldu. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7’lik enflasyon farkının yanı sıra yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 16,5 zam hakkı elde etti.

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Yurtsever Devrimci
3.01.2023 11:04
TÜİK in açıkladığı enflasyon doğru diyenin yüzüne tükürüyorum.  
 
0606
3.01.2023 11:03
tuik rezilliklerine bir son ver o kurumda yürekli 1 kişidemi kalmadı ak parti memuru olmayan yazık sizlere.  
 
Ahmet aydın
3.01.2023 11:02
Yalancı hepsi seçimde görüşeceğiz  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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