Memur ve emekliler yüzde 50 zam beklerken yüzde 25 zam geldi. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler

Beklenen enflasyon açıklaması TÜİK tarafından yapıldı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve memur emeklilerine yüzde 16,4 diğer emeklilere ise yüzde 15,4 zam yapılacaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ve memurlara yapılacak zam oranını açıkladı.

Erdoğan, emekli ve memur maaşlarına zammın yüzde 25 olacağını söyledi.

TÜİK'in sabah saatlerinde açıkladığı enflasyon oranının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 25'lik maaş zammı, "ölümü gösterip sıtmaya razı etmek" olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

Memurlar ve emeklilerin gözü TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamlarındaydı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı.

Buna göre eflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. Aralık ayında öncü göstergelerden gelen sinyaller de enflasyonda baz etkisini göstermişti.

TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri sonrası memur ve emekliler için zam oranları belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklilerine yüzde 16,4 diğer emeklilere ise yüzde 15,4 zam yapılacaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maaş zamları ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, emekli ve memur maaşlarına zammın yüzde 25 olacağını söyledi.