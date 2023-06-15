İşte Türk ordusundaki TAK-ŞAK Paşa. Orhan Uğuroğlu tüm detaylarıyla anlattı

14 Mayıs'ta başlayıp 28 Mayıs'ta sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni dönemin büyük sürprizi yeni kabinede görev alan isimler oldu. Kabinede Hulusi Akar'ın yerine Milli Savunma Bakanı olarak görev alan Yaşar Güler ordunun başından bakanlığa gelen ikinci isim olarak dikkat çekti.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, askerin Türk siyasetinde kendine yer buluşunu Tansu Çiller döneminde siyasete giren 21'inci Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'ten başlayarak anlattı.

Doğan Güreş, Tansu Çiller ile çalışma şeklini "Tak emrediyor. Şak yapıyoruz" diyerek anlatınca "TAK-ŞAK Paşa" lakabını alarak hafızalara kazındı.

Orhan Uğuroğlu, TAK-ŞAK Paşa'dan bugüne asker-siyaset ilişkisini şöyle anlattı:

"SİYASİ KARARI UYGULAYAN İLKER BAŞBUĞ PAŞA"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir TAK-Şak Paşa vardı. TAK-ŞAK, neden böyle dendi? Çünkü Genel Kurmay Başkanıydı, emekli oldu.

Doğru Yol Partisi’nin lideri Tansu Çiller, aldı onu milletvekili yaptı.

İşte bu, TAK-ŞAK Paşa’nın siyasete girmesine neden oldu. Daha sonra, geçtiğimiz dönemlerde, pek siyasete bulaşmadı asker ama bir de siyasi kararı uygulayan İlker Başbuğ Paşa oldu.

"KOZMİK ODA BELGELERİ ÖNCE FETULLAH GÜLEN ŞEREFSİZİNE SONRA DA AMERİKA’NIN ELİNE GEÇTİ"

O da kozmik odayı FETÖ’cüler bastığı zaman, ‘hayır sokmuyorum’ diye vuramadı yumruğu masaya.

Gitti, dönemin Başbakan’ı Erdoğan’a dedi ki; ne yapalım? Yani düşman kapıya dayanmış ordunun komutanı siyasetçiye soruyor ‘ne yapalım’. O da açın dedi. Açıldı ve bütün kozmik oda belgeleri önce Fetullah Gülen şerefsizine sonra da Amerika’nın eline geçti.

Günümüze geldiğimizde de Yaşar Güler, geçtiğimiz yıllarda görev süresi 5 yıl uzatıldı.

"ASKERİ VESAYET SİYASİ VESAYET OLDU"

Allah Allah! Dedik ne oluyor.

Savaşa hazırlık mı yoksa siyaseten emir eri mi olacak? O da belli oldu ki; siyasete hazırlıkmış. Hulusi Akar’ın yerine Milli Savunma Bakanı oldu Yaşar Güler. Hulusi Akar 15 Temmuz’un Genel Kurmay Başkanı. Milli Savunma Bakanlığı yaptıktan sonra taltif edildi. Şimdi de milletvekili seçildi.

Bunlar bulunmaz Hint kumaşı.

O 15 Temmuz’u da bir gün detaylı anlatacağım sizlere. Askeri vesayet siyasi vesayet oldu. Asker bundan daha fazla siyasete bulaştırılamazdı.