Yabancıların borsada nisan ayında alıp sattığı hisseler. Borsada kim ne kadar kazanıyor?

Borsa İstanbul'un paylaştığı verilere göre yabancıların Nisan'da en çok alıp sattığı hisse Ford Otomotiv olurken, en çok alım-satım yaptığı hisse Türk Hava Yolları oldu.

Yabancıların borsada nisan ayında alıp sattığı hisseler. Borsada kim ne kadar kazanıyor?

Paramedya'nın haberine göre, Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre net satış tarafında yabancını en çok sattığı hisse 53 milyon 46 bin 120 dolar ile Ford Otomotiv oldu. İkinci en çok satışı yapılan hisse ise 34 milyon 906 bin 262 dolar ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları oldu.

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcının Nisan’dan en çok sattığı üçüncü hisse ise 32 milyon 568 bin 560 dolar ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu.

Dördüncü en çok satılan hisse 21 milyon 905 bin 768 dolar ile Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları olurken beşinci sıra 19 milyon 597 bin 872 dolar ile Arçelik’in oldu.

Açıklanan verilere göre Nisan ayında yabancı yatırımcının en çok alım-satım yaptığı hisseler belli oldu. Borsa İstanbul’un paylaştığı verilere göre yabancı yatırımcının en çok alım-satım yaptığı hisse Türk Hava Yolları oldu.

THY'Yİ KOZA ALTIN İZLEDİ

Borsa İstanbul verilerine göre yabancılar Nisan ayında 18 milyar 124 milyon 172 bin 262 dolar tutarında alım yaparken, 18 milyar 139 milyon 276 bin 991 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satım işlemleri 15 milyon 104 bin 729 dolar oldu.

Yayımlanan verilere göre yabancılar Nisan’da 1 milyar 165 milyon 705 bin 797 dolarlık THY hissesi alırken aynı dönemde 1 milyar 111 milyon 644 bin 596 dolarlık satış gerçekleştirdi.
THY’yi Koza Altın İşletmeleri izledi. Bu dönemde yabancı yatırımcı 793 milyon 94 bin 790 dolarlık alış, 795 milyon 672 bin 173 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi.

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları ise yabancıların alım-satım yaptığı listede 722 milyon 556 bin 145 dolarlık alış ve 757 milyon 462 bin 407 dolarlık satışla üçüncü sıraya yerleşti.

Akbank hisseleri 618 milyon 410 bin 836 dolarlık alış ve 634 milyon 930 bin 909 dolarlık satışla yabancılar tarafından en çok işlem gören dördüncü hisse olurken beşinci sırada 547 milyon 500 bin 32 dolarlık alış ve 569 milyon 405 bin 800 dolarlık satışla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları yer aldı.

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