İşte yedeklerin olduğu yerden kızların aldığı şampiyonluk sayısı. Bin sefer seyretseniz doyamazsınız

Atatürk'ün kızlarının Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandığı sayı sonrası yaşadığı sevinç belleklere kazındı. Tüm salon çığlık sesleriyle inledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte yedeklerin olduğu yerden kızların aldığı şampiyonluk sayısı. Bin sefer seyretseniz doyamazsınız

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Sırbistan'ı finalde 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez Avrupa şampiyonu olarak taih yazdı.

Filenin Sultanları tüm ülkeyi sevince boğarken şampiyonluk sayısının geldiği o anın videosu tüyleri diken diken etti.

Yedeklerin olduğu yerden kızların aldığı şampiyonluk sayısı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

KIZLARIN ŞAMPİYONLUK ÖYKÜSÜ NEFESLERİ KESTİ

Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında finale çıkan Ay-Yıldızlı ekip, iki maçı da kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Turnuvada oynadığı 9 maçı da kazanan Filenin Sultanları, namağlup şampiyon oldu.

Millletler Ligi'ndeki son 6 maçtan galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem, kupayı CEV Başkanı Aleksandar Boricic'ten aldı.

Kupayı kaldıran kaptan Eda Erdem, daha sonra bu sevinci takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Tüm Türkiye kızların şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

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