Yeniden Refah'tan iktidara açık kapı. ‘Yeniden Refah Partisi kapı olarak da kafa olarak da açıktır’

Partisinin haftalık olağan Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yeni anayasa konusunda hükümete açık kapı bıraktı. Kılıç, yeni anayasa tekliflerine açık olduklarını belirtti.

'KAPI OLARAK DA KAFA OLARAK DA AÇIĞIZ'

Yeni anayasa görüşmelerine kapılarının açık olduğunu ifade eden Suat Kılıç, "Yeni anayasa çağrılarına Yeniden Refah Partisi kapı olarak da kafa olarak da açıktır. Teklif olur ise bu teklifi değerlendirmeye de açık olduğumuzu daha önce beyan ettik. AK Parti grubundan, MHP grubundan ya da CHP grubundan veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen herhangi bir siyasi parti grubu tarafından bir anayasa değişikliği teklifi hazırlanacak olursa bunu değerlendirmeye, ele almaya ve destek verip vermeyeceğimizi parti zeminlerinde tartışmaya hazırız ve açığız" diye konuştu.

Seçimin ardından anayasa tartışmasının gündemde önemli yer tutacağını gördüklerini dile getiren Kılıç, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

"Yeniden Refah Partisi olarak biz de yeni anayasa tartışmalarına nasıl katkı sağlayabiliriz, değişmesi gereken maddelere nasıl odaklanabiliriz ve hangi önerilerde bulunabiliriz başlığı altında çalışmalarımızı başlatıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir anayasa değişikliği teklifi sunma anlamında değil ama herhangi bir siyasi parti grubundan gelecek olan anayasa değişikliği teklifine yeterince katkı verebilmek adına çalışmalarımızı başlatıyoruz. Türkiye'nin faydasına olan milletimizin hayrına olan soruların çözümüne katkı sağlayacak olan devletin daha rahat yönetilebilmesine imkan sağlayacak ve bununla birlikte denge ve denetim mekanizmalarını daha etkin kılacak anayasa tekliflerine biz hazırız."

'TÜRKİYE'NİN DERDİ ERKEN SEÇİM DEĞİL GEÇİM'

Türkiye’nin gündeminde erken seçim değil halkın geçim derdinin olduğunu ifade eden Kılıç, "Seçimler yaşandı, geride kaldı biten seçimlerle birlikte erken seçim tartışmaları başladı ama Yeniden Refah Partisi bu konuda hemen karşı bir duruş aldı. Türkiye'nin gündemi seçim değildir. Türkiye'nin ihtiyacı bir yeni seçim değildir. Türkiye'nin derdi bugün seçim değil geçimdir. Hükümetimizden bütün dikkati ekonomideki sorun başlıklarına yönlendirmesini bekliyoruz. Geçim darlığı, emekli maaşları, emeklilikte adalet beklentisi ile ilgili yaklaşımlar hükümetin öncelikli ve ivedi gündemi olmalıdır. Yine bu arada enflasyonla mücadele yüksek faiz oranları, hayat pahalılığı satın alma gücündeki düşüş. Mutfak enflasyonun önlenememesi gibi geçime ilişkin temel başlıklar da ekonomi yönetiminin öncelikli gündemi olmak mecburiyetindedir" diye konuştu.