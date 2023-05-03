Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu. Zirvede o isim var

2023 yılının en çok kazanan isimleri belli oldu. İşte en çok kazananlar...

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Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu. Zirvede o isim var 1

Amerikan dergisi Forbes, "2023 yılının en çok para kazanan 10 sporcusu" listesini açıkladı. İşte o isimler;

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Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu. Zirvede o isim var 2

10- Kevin Durant (basketbolcu): 89,1 milyon dolar

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Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu. Zirvede o isim var 3

9- Roger Federer (eski tenisçi): 95.1 milyon dolar

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Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu. Zirvede o isim var 4

8- Stephen Curry (basketbolcu): 100.4 milyon dolar

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Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu. Zirvede o isim var 5

7- Phil Mickelson (golfçü): 106 milyon dolar

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Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu. Zirvede o isim var 6

6- Dustin Johnson (golfçü): 107 milyon dolar

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Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu. Zirvede o isim var 7

5- Canelo Alvarez (boksör): 110 milyon dolar

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Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu. Zirvede o isim var 8

4- LeBron James (basketbolcu): 119,5 milyon dolar

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Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu. Zirvede o isim var 9

3- Kylian Mbappe (futbolcu): 120 milyon dolar

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Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu. Zirvede o isim var 10

2- Lionel Messi (futbolcu): 130 milyon dolar

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Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu. Zirvede o isim var 11

1- Cristiano Ronaldo (futbolcu): 136 milyon dolar

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