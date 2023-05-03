Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu. Zirvede o isim var

2023 yılının en çok kazanan isimleri belli oldu. İşte en çok kazananlar...
Amerikan dergisi Forbes, "2023 yılının en çok para kazanan 10 sporcusu" listesini açıkladı. İşte o isimler;
10- Kevin Durant (basketbolcu): 89,1 milyon dolar
9- Roger Federer (eski tenisçi): 95.1 milyon dolar
8- Stephen Curry (basketbolcu): 100.4 milyon dolar
7- Phil Mickelson (golfçü): 106 milyon dolar
6- Dustin Johnson (golfçü): 107 milyon dolar
5- Canelo Alvarez (boksör): 110 milyon dolar
4- LeBron James (basketbolcu): 119,5 milyon dolar
3- Kylian Mbappe (futbolcu): 120 milyon dolar
2- Lionel Messi (futbolcu): 130 milyon dolar
1- Cristiano Ronaldo (futbolcu): 136 milyon dolar