Ronaldo'nun rakibinden Messi'ye reddedilmeyecek teklif

Arap dünyasının futbol merakı zirveye çıktı. Ronaldo'dan sonra Messi'yi de Suudi Arabistan'a getirmek için Al Hilal Başkanı kesenin ağzını açtı.

Ronaldo'nun rakibinden Messi'ye reddedilmeyecek teklif

Editör: Hamza Özalkuş

Paris Saint-Germain ve Lionel Messi arasındaki ipler kopma noktasına gelmesi üzerine ünlü Arap kulübü devreye girdi.

Lorient yenilgisinden sonraki gün Messi'nin, Suudi Arabistan'a gitmesi Arap dünytasında heyecan yarattı.

PSG, izin almadan giden Arjantinli yıldızın, iki haftalığına kadro dışı kaldığını açıkladı.

Messi bu süreçte maçlarda ve antrenmanlarda yer alamayacak ve 2 haftalık maaşı hesabına yatmayacak.

HEDEFİ BARCA AMA

PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi'yi Barcelona geri döndürmek istiyor. Ancak Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için devreye girmeye hazırlanıyor.

Reuters'ın haberine göre Al Hilal, Lionel Messi'ye yıllık 363 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Messi teklifi kabul ederse, 3 yılda 1 milyar eurodan fazla parayı kasasına koyacak

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