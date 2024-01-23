Termal kaplıcanın faydaları nelerdir? Termal kaplıca suyu hangi hastalıklara iyi gelir?

Termal, Türkiye’deki en eski ve en ünlü kaplıcalardan biridir. Termal kaplıcalarının tarihi, 4000 yıldan fazla bir süreye dayanmaktadır. İlk hamamlar, yaklaşık 1600 yıl önce Bizans İmparatoru Constantinus tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra çeşitli Bizans İmparatorları tarafından birçok tesis yaptırılmıştır.

Osmanlı döneminde, Sultan Abdülmecid (1831-1861) tarafından imar edilmiştir. Sultan Abdülmecid’in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan’ın burada romatizmalarına şifa bulması, Termal’in ünlenmesine sebep olmuştur. Bu yüzden Sultan Abdülmecid buraya yeni banyolar ve köşkler yaptırmıştır.

Daha sonra Sultan II. Abdülhamid (1876-1908) zamanında Termal yeniden ünlenmiştir. Suyun ilk tahlilleri yaptırılmış, buraya yeni hamamlar, köşkler ve gazinolar yapılmış, tarihi eserler restore edilmiştir.

Termal kaplıcalarının kaderi, 19 Ağustos 1929’da Mustafa Kemal Atatürk’ün gelmesiyle değişmiştir. Atatürk, Termal’i dünyaca ünlü bir sağlık merkezi ve su şehri olması için büyük çaba sarf etmiştir. Bugün Yalova Termal Kaplıcaları’nın dünyaca üne sahip olması Atatürk’ün sayesindedir.

TERMAL KAPLICALARININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Termal kaplıcaların birçok özelliği vardır:

Sıcaklık: Termal kaplıcalar genellikle sıcak olur, ancak bazıları soğuk olabilir.

Mineral İçerik: Termal sular, element ve mineral bakımından zengindir. Örneğin, Havza Kaplıca suyu çelik, arsenik, silis, sodyum, sülfat ve kısmen bikarbonatlı termal sudur.

Sağlık Faydaları: Termal kaplıcalar, romatizmal hastalıkların dışında kadın hastalıkları, nevralji, nefrit, cilt hastalıkları, alerjiler gibi birçok sağlık sorununda da tedaviye yardımcı alternatif tedavi olarak kullanılır. Ayrıca, cilt-deri hastalığı, sinir buhranları, mide-bağırsak ve böbrek rahatsızlıkları, kadın hastalıkları, solunum yolları rahatsızlığı ve özellikle romatizma ve siyatik gibi hastalıklar için çok şifalıdır.

Konaklama İmkanları: Termal kaplıcalar genellikle konaklama imkanları sunar. Bu otellerde genellikle kaplıca suyu bulunan odalar, restoranlar, spor salonları ve diğer olanaklar bulunur.

Ziyaretçi Sayısı: Termal kaplıcalar genellikle yıl boyunca birçok ziyaretçi çeker.

Bu özellikler, termal kaplıcaların genel özellikleridir ve belirli bir kaplıcanın özellikleri, konumu ve suyunun mineral içeriğine bağlı olarak değişebilir.

TERMAL KAPLICALARIN TARİHÇESİ NEDİR?

Eski Dönemler: Termal kaplıcalarının tarihi, 4000 yıldan fazla bir süreye dayanmaktadır. İlk hamamlar, yaklaşık 1600 yıl önce Bizans İmparatoru Constantinus tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra çeşitli Bizans İmparatorları tarafından birçok tesis yaptırılmıştır.

Osmanlı Dönemi: Osmanlı döneminde, Sultan Abdülmecid (1831-1861) tarafından imar edilmiştir. Sultan Abdülmecid’in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan’ın burada romatizmalarına şifa bulması, Termal’in ünlenmesine sebep olmuştur. Bu yüzden Sultan Abdülmecid buraya yeni banyolar ve köşkler yaptırmıştır. Daha sonra Sultan II. Abdülhamid (1876-1908) zamanında Termal yeniden ünlenmiştir. Suyun ilk tahlilleri yaptırılmış, buraya yeni hamamlar, köşkler ve gazinolar yapılmış, tarihi eserler restore edilmiştir.

Atatürk Dönemi: Termal kaplıcalarının kaderi, 19 Ağustos 1929’da Mustafa Kemal Atatürk’ün gelmesiyle değişmiştir. Atatürk, Termal’i dünyaca ünlü bir sağlık merkezi ve su şehri olması için büyük çaba sarf etmiştir. Bugün Yalova Termal Kaplıcaları’nın dünyaca üne sahip olması Atatürk’ün sayesindedir.

HANGİ TERMAL KAPLICA HANGİSİ?

Türkiye’deki en iyi termal kaplıcalar hakkında kesin bir karar vermek zor olabilir çünkü her birinin kendine özgü özellikleri ve faydaları vardır. Ancak, bazıları öne çıkmaktadır:

Pamukkale Travertenleri – Denizli: Dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri, termal su kaynakları ve doğal güzellikleri ile bilinir.

Armutlu Kaplıcası – Yalova: Armutlu, termal su kaynakları ve deniz manzarası ile ünlüdür.

Termal Kaplıcaları – Yalova: Yalova Termal, tarihi ve şifalı suları ile bilinir.

Oylat Kaplıcası – Bursa: Oylat, doğal güzellikleri ve termal su kaynakları ile tanınır.

Kızılcahamam Kaplıcaları – Ankara: Kızılcahamam, ormanları ve termal su kaynakları ile ünlüdür.

TERMAL KAPLICALARIN SAĞLIK FAYDALARI

Termal kaplıcaların sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. İşte bazıları:

Kas ve Eklem Ağrıları: Kaplıcalar, kas ve eklem ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olur. Bu, romatizmal rahatsızlıklar, osteoartrit ve fibromiyalji gibi ağrılı durumların tedavisine katkıda bulunur.

Cilt Hastalıkları: Termal sular, cilt sağlığını desteklemek için idealdir. Suyun içeriğindeki mineraller, cildin nem dengesini sağlar, tahrişi azaltır ve cilt hastalıklarının tedavisine yardımcı olur.

Solunum Yolu Sorunları: Kaplıcalardaki termal suların buharı, solunum yolu sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olur. Bu buhar, burun, boğaz ve akciğerleri temizler, sinüzit, bronşit ve alerjik rinit gibi solunum yolu sorunlarının semptomlarını azaltır.

Stres ve Yorgunluk: Kaplıcalar, stresin azaltılması ve rahatlamanın sağlanması için ideal bir ortam sunar.

Kronik Hastalıklar: Artrit, kronik baş ağrıları, romatizmal hastalıklar, astım, siyatik veya diyabet gibi hastalıklarda da termal su tedavisi kullanılabilir.

Bu faydalar, genel olarak termal kaplıcaların sağlık üzerindeki olumlu etkilerini özetlemektedir. Ancak, her kaplıcanın kendine özgü özellikleri ve faydaları olduğunu unutmayın.