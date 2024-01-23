İşte gençleştiren meyve

Celil Kurşun
İşte gençleştiren meyve
Cilt uzmanları, hangi meyvenin cilde en iyi yarar sağladığını açıkladı. İşte o meyve...

Greyfurtun içinde bol miktarda kolajen olduğunu söyleyen uzmanlar, bu sayede cildin yaşlanmasını yavaşlattığını ve cilt lekelerinin hafiflediğini belirtti ve şu bilgileri verdi:

“Kolajen, yaşlandıkça azalan bir protein türüdür. Kolajen azaldıkça cildimiz esnekliğini ve parlaklığını yitirir ve kırışıklıklar ortaya çıkar.

Kolajen, sadece cilt için değil, eklem, tendon, diş ve tırnak gibi pek çok organ ve dokunun sağlığı için de önemlidir. Kolajen, vücudun kemik, kıkırdak ve kas dokularına destek veren bir yapı taşıdır.

Vücudumuz kendisi kolajen üretir, ancak 25 yaşından sonra bu üretim azalmaya başlar ve 35 yaşından sonra daha da hızlanır. Bu da olumsuz sonuçlara yol açar. Kolajen, et, balık ve yumurta gibi besinlerde bulunur, ancak greyfurt gibi kış meyveleri de kolajen açısından zengindir.”

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