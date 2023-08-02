İstediği zammı alamayan ev sahibinden kadın kiracısına ahlaksız tuzak

Yükselen kiralar birçok ev sahibi ve kiracıyı karşı karşıya getiriyor. Kimi zaman kanlı sonlanan anlaşmazlıkların sonuncusu ise duyanları hayrete düşürdü.

KADININ TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

Show Haber’in haberine göre, Ankara Eryaman’da bir ev sahibi, kadın kiracısına fahiş zam yapmak istedi ama kadın yasal sınır olan yüzde 25’te diretince ikili arasında husumet başladı. Ev sahibi istediği kirayı alamayınca akıllara durgunluk veren bir planı harekete geçirdi. 4 ayrı flört sayfasında kadının fotoğrafı ve telefon numarasını kullanarak bir profil oluşturdu ardından da önüne gelen erkeklerin hepsine telefon numarasını paylaştı.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Bilişim sektöründe çalışan kadının telefonu susmak bilmedi. Başına gelenleri flört için arayan erkeklerden öğrenen kadın, soluğu savcılıkta aldı. Kullanıcı bilgileri incelendiğinde kullanıcı IP’leri ev sahibinin bilgisayarına ait çıktı. İfadeye çağrılan ev sahibi, suçlamaları reddederken hakkında kişisel verileri yaymaktan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.