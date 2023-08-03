Ev sahibi ile kiracı arasındaki davada mahkemeden dikkat çeken karar

Antalya’da ev sahibi ile kiracı arasındaki davada mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme kiracının attığı imzadan kendisinin sorumlu olduğunu belirterek “tahliye taahhütnamesi geçerlidir” dedi. Ortaya çıkan karar sonrası kiracılara “Her yere imza atmayın” uyarısı geldi.

Ev sahibi ile kiracı arasındaki davada mahkemeden dikkat çeken karar

Antalya'da ev sahibi ile kiracısı arasında evi tutmadan taahhütname düzenlendi. Kiracı evi tutmak için boş tarihsiz bir tahliye taahhütnamesine imza attı. Ev sahibi 1 yıl sonra kiracıdan evi boşaltmasını istedi.

Kiracı çıkmaya yanaşmayınca ev sahibi taahhütnameyi işleme koydu ve dava açtı. Taahhütnamelerin geçersiz olduğuna dair çıkan kararların aksine bu defa farklı bir karar verildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre mahkeme 'tahliye taahhütnamesi geçerlidir' dedi. Kiracının attığı imzadan kendisinin sorumlu olduğunu sonuçlarına katlanmak zorunda olduğunu gerekçe gösterdi.

Kararı değerlendiren Avukat Gizem Gonce, şunları söyledi:

"Yargıtay, 6. Ceza Dairesi'nin kararında şöyle der. Eğer kiracı tahliye taahhütnamesini imzaladıysa, elbette bu tahliye taahhütnamesindeki tarih kısmı da boşsa ve boş bir şekilde tahliye taahhütname ev sahibi imzalattıysa, artık kiracı imzalamış olduğu bu tahliye taahhütnamesindeki tarih kısmından bilmese de sorumludur der. Yargıtay'ın vermiş olduğu bu karara istinaden de maalesef Yargıtay boş olan bir tahliye taahhütnamesinin de kiracıların imzası olması halinde geçerli olduğunu kabul etmesinden dolayı mahkemede bu tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğuna karar verdi."

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