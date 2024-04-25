İsteme merasiminde yaşayan duygusal anlar viral oldu

Evlenme kararı alan genç çiftlerin aileleri arasında gerçekleşen geleneksel isteme merasimi, duygusal anların yaşandığı bir olayla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İsteme töreninde, damadın babasının yaptığı konuşma özellikle dikkat çekti. Babanın, gelin adayının babasına hitaben, "kızınızı istiyoruz" demek yerine, "gençlerin yuva kurmasına müsaade etmenizi istirham ediyorum" şeklinde duygusal ve nazik bir ifade kullanması, izleyicilerin takdirini kazandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyicileri duygulandırdı. Özellikle gelin adayının babasının konuşma sırasında duygusal anlar yaşayıp zorlanması, yürekleri sızlattı. Gelin adayının babasının içten ve duygulu konuşması, evlenme kararı alan genç çiftin de duygusal anlar yaşamasına neden oldu.