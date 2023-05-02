İşti uyku kaçıran gıdalar

DOMATES

Baharatlı yiyecekler gibi asidik yiyecekler de uykunuzu kaçırabilir. Domatesi özellikle belirttik çünkü domates asidik bir maddedir. Makarnalar, çorbalar, pizzalar, köriler ve salatalarda kullanılan domates, mide yanmasına neden olabilir. Bu yüzden bu yiyecekleri de yatmadan önce tüketmemelisiniz.

ALKOL

Bu listede alkol görmek birçok kişiye tuhaf gelebilir. Çünkü alkol içen kişilerin uyuya kaldığına tanık oldunuz. Evet alkol uykuya dalmaya yardımcı olabilir. Ancak uyku kalitenizde büyük bir düşüşe neden olur. Alkollü gecelerde kendinizi gecenin ortasında susamış bir vaziyette bulabilirsiniz.

ŞEKERLİ VE KARBONHİDRATLI YİYECEKLER

Yemeklerden sonra hepimiz tatlı yemek isteriz. Ne yazık ki bunu yapmanız pek de iyi bir şey değil... Yüksek miktarda şekerli karbonhidrat, kan şekerinin yükseltir ve uykunuzun güzel geçmesine engel olur. Şekerli yiyeceklerden uzaklaşamıyorsanız, en azından kendinize bir iyilik yapın ve meyve gibi daha sağlıklı tatlılardan yemeye özen gösterin. Ancak gece geç saatlerde de aşırı meyve tüketmeyin. Çünkü bazı meyveler vücutta alkole dönüşebilir.

TYRAMİNE

Tyramine Permasan, Romano gibi peynirler ve bunun gibi gıdalardır. Soya sosu, tofu teryaki sosu, hazır yaşlı etler, salamura ve bira gibi soya ürünlerini de güzel bir uyku tatmak istiyorsanız, tüketmeyin...

KAFEİN

Herkesin bildiği kafeinin uyku kaçırma özelliği birçoğumuz tarafından kullanılıyor. Öğleden sonra veya herhangi bir zamanda kafein açısından zengin yiyeceklerden kaçınmanızı öneririz. Tabii ki uyumak istiyorsanız!

BAHARATLI YİYECEKLER

Çoğunlukla yemekleri daha lezzetli kılmak için onları kullanırız. Çünkü baharat, lezzeti arttırır. Ancak uykuya dalmadan 2-3 saat öncesinde baharatlı yiyecekleri tüketmenizi önermiyoruz. Bu mide ekşimesine neden olabilir. Baharat sizi uykusuz bırakacak ve rahatsız edecektir. Bu yüzden baharatlı yiyeceklerden kaçının!

SU

Gerçekçi olursak, içme suyunun önemi büyük. Vücudumuza koyduğumuz en faydalı maddelerden biridir. Ancak çok fazla içerseniz uykunuzu kaçıracağı kesin. Yatmadan önce su içmeyin demiyoruz. Ancak çok fazla içilmesi sizi rahatsız edebilir.