İstiklal Caddesi saldırısının planlayıcısı öldürüldü

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki sözde istihbarat yapılanmasında sorumlu seviyede faaliyet gösteren Nabo Kele Hayri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonla Suriye'de etkisiz hale getirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstiklal Caddesi saldırısının planlayıcısı öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, aynı zamanda PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler gerçekleştirmek amacıyla Mayıs 2022'de kurulan 14 kişilik sözde istihbarat yapılanmasında da yer alan terörist Hayri'yi Suriye'de takibe aldı.

Daha önce Suriye'deki farklı yerleşim yerlerinde sözde istihbarat sorumluluğu da yaptığı belirlenen terörist, MİT tarafından oluşturulan özel ekibin Haseke'de yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suriye'de Türk güvenlik birimleri ile Suriye Milli Ordusuna (SMO) yönelik saldırı ve sabotaj planladığı belirlenen Hayri'nin, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 2 Mayıs 2021'de gerçekleştirilen ve 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının da planlayıcılarından olduğu tespit edildi.

Teröristin, Zeytin Dalı Harekatı sırasında SMO ile girdiği çatışmada gözünden yaralandığı MİT tarafından tespit edildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Merdan Yanardağ'ın 7.5 yıl hapsi isteniyor. Yeniçağ muhabiri Tolga Şahin adliyeden bildiriyor Gündem
Merdan Yanardağ'ın 7.5 yıl hapsi isteniyor. Yeniçağ muhabiri Tolga Şahin adliyeden bildiriyor
Adana'ya 10 bin kişilik yeni stadyum müjdesi Spor
Adana'ya 10 bin kişilik yeni stadyum müjdesi
Tokat'ta deprem Gündem
Tokat'ta deprem
Bakan Özhaseki açıkladı: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı geliyor Gündem
Bakan Özhaseki açıkladı: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı geliyor
Türk Kalp Vakfı’ndan ‘Kalbin İçin Olta At’ etkinliği Sağlık
Türk Kalp Vakfı’ndan ‘Kalbin İçin Olta At’ etkinliği
Kekik çayı nasıl demlenir? Kekik çayı nasıl yapılır? Gündem
Kekik çayı nasıl demlenir? Kekik çayı nasıl yapılır?
Türk mitolojisinde Burça Han kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Burça Han kimdir?