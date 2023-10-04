Sevgilisini fare zehiri öldürüp tarlaya atan Afgan katil ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı

Denizli'de sevgilisini fare zehriyle öldürüp el ve ayaklarını bağlayarak araziye atan Afgan zanlıya mahkemeden ceza çıktı. Mahkeme, zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi

KAYNAK: İHA
Sevgilisini fare zehiri öldürüp tarlaya atan Afgan katil ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı

Denizli'yi dehşete düşer olayda, Afgan zanlı yabancı uyruklu sevgilisini ellerini kolu bandıyla, ayaklarını da plastik kelepçeyle bağladıktan sonra fare zehiri verip, boğazını sıkarak öldürdü. Kadının cesedini battaniyeye sarıp el arabasıyla araziye atan zanlının yargılandığı mahkemeden karar çıktı. O karar da ağırlaştırılmış müebbet olarak kayıtlara geçti.

OLAY PAMUKKALE'DE YAŞANMIŞTI
Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 11 Ekim 2022 tarihinde boş arazide elleri koli bandıyla, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan Nadia Nori'nin (30) cesedi bulundu. Soruşturmada Nadia Nori'nin kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Sabour Sakhizadeh (21) tarafından fare zehri verildikten sonra iş dönüşü boğazının sıkılarak öldürüldüğü, cesedin el arabasıyla battaniyeye sarılı halde yaklaşık 2 kilometre taşındıktan sonra yol kenarına atıldığı ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Sakhizadeh ile cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle yargılanan N.K. (16) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATİLE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI KESİLDİ

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında tutuklu yargılanan sanıklar Sabour Sakhızadeh (21) ve N.K. (16) ile avukatlar hazır bulundu. Sanık Sakhızadeh, gözaltına alındığında cinayeti itiraf etmesine rağmen polise verdiği ifadelerin baskı altında alındığını, gerçeği yansıtmadığını, Nadia Noorı'nın fare zehriyle intihar ettiğini öne sürerek beraatını istedi. Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanığın genç kadının yemeğine öldürme kastı ile fare zehri koyduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

İşlenen suça yardımcı olduğu gerekçesiyle yargılanan N.K. de suçsuz olduğunu, kendisine depoya demir götürüleceğinin söylendiğini, ceset taşıdığını bilmediğini savundu. Sakhizadeh, "kadına karşı öldürme" suçundan, ağır tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. N.K'yi "suç delillerini gizleme" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen, yaşının küçük olması nedeniyle cezayı yarı oranda düşürerek 1 yıl olarak belirlendi, hükmün açıklanmasını geri bırakıp sanığın tahliyesine karar verdi.

İlgili Haberler
Bakanlığa saldıran iki terörist de Suriye'den gelmiş. Taksim'i kana bulayan terörist de Suriye'den gelmişti
Kimliğinde başı açık diye polise kimlik kontrolü yaptırmadı. Dini kurallara uymak zorundasınız dedi.
İstiklal Caddesi saldırısının planlayıcısı öldürüldü
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Şevket Çoruh’un yeni dizisi belli oldu. Arka Sokaklar’a dönmesi bekleniyordu Magazin
Şevket Çoruh’un yeni dizisi belli oldu. Arka Sokaklar’a dönmesi bekleniyordu
Sivas’ta boş arazide bulundu. Tavra Deresi’nin etrafını beyaza bürüdü Gündem
Sivas’ta boş arazide bulundu. Tavra Deresi’nin etrafını beyaza bürüdü
Litvanyalı turist tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde öldü Gündem
Litvanyalı turist tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde öldü
Minik Kurt Efe'ye doktor amcaları uff yaptı Magazin
Minik Kurt Efe'ye doktor amcaları uff yaptı
Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret Dünya
Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret
Öksürük şikayetiyle gitti. Hayatının şokunu yaşadı Sağlık
Öksürük şikayetiyle gitti. Hayatının şokunu yaşadı
Yağış vurdu rögarlar taştı sokaklar su altında kaldı Gündem
Yağış vurdu rögarlar taştı sokaklar su altında kaldı