İstiklal Caddesi'ndeki saldırgan bomba olduğunu bilmiyormuş.Bombayı bırakıp koşa koşa kaçmıştı

Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi'ndeki saldırgan bomba olduğunu bilmiyormuş.Bombayı bırakıp koşa koşa kaçmıştı
İstiklal Caddesi'nde 2022 yılında terörist Ahlam Albashır tarafından gerçekleştirilen bomba saldırının mütalaası açıklandı. Saldırganın ifadesi pes dedirtti.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır’ın arasında bulunduğu 36 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Albashır'ın "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

“BOMBA OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Mütalaaya karşı söz verilen Ahlam Albashır, "Bomba olduğunu bilmiyordum. Bana sadece turist olarak gideceğimi söylediler sadece fotoğraf çekmemi söylediler. Vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum. Yetim biriyim kimsenin de yetim olmasını istemem. İdam verseniz de buna itiraz etmeyeceğim .Suriye'ye giden şahısların yakalanması için Suriye'ye gitmeye hazırım. Burada bulunan insanların hiçbirinin suçu yok. Ne hüküm verilirse itiraz etmeyeceğim" dedi.

Ancak Albashır'ın bombayı bıraktıktan sonra koşa koşa kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Savcı, sanıklar hakkındaki mütalaasını okumaya devam ediyor.

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