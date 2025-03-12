İstiklal Marşı’nın 104. yılı Edremit’te coşkuyla kutlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstiklal Marşı’nın 104. yılı Edremit’te coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü, Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan özel bir programla kutlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü, Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan özel bir programla kutlandı.

Mehmet Akif ve İstiklâl MarşıMehmet Akif ve İstiklâl Marşı

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Polat, ilçe protokolü, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın 104. yılı: Milli şair Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldıİstiklal Marşı'nın 104. yılı: Milli şair Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler, oratoryo ve tiyatro gösterileri sahnelendi. Etkinlik kapsamında, İstiklal Marşı'nı en güzel şekilde okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

İstiklâl Marşımız, Türkiye Cumhuriyetinin bir belgesi, vatanımızın tapusudur.İstiklâl Marşımız, Türkiye Cumhuriyetinin bir belgesi, vatanımızın tapusudur.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olduğunu vurgulayarak, "İstiklal Marşımız, milletimizin vatan sevgisini, bağımsızlık tutkusunu ve kahramanlık ruhunu en güzel şekilde ifade etmektedir. Bu anlamlı günde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.

Katılımcılar, milli değerlerin ve vatan sevgisinin önemini bir kez daha hissettiklerini belirtti. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İstiklal Marşı’nın 104. yılı Edremit’te coşkuyla kutlandı

İstiklal Marşı’nın 104. yılı Edremit’te coşkuyla kutlandı

İstiklal Marşı’nın 104. yılı Edremit’te coşkuyla kutlandı

İstiklal Marşı’nın 104. yılı Edremit’te coşkuyla kutlandı

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