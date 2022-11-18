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  • Flaş.. Flaş… ABD’den vatandaşlarına operasyon uyarısı. Türk ordusu Suriye ve Irak'a mı girecek

Flaş.. Flaş… ABD’den vatandaşlarına operasyon uyarısı. Türk ordusu Suriye ve Irak'a mı girecek

İstiklal'de yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı ardından ABD Başkonsolosluğu'ndan kendi vatandaşları için çarpıcı bir uyarı geldi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 22:20
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İstiklaldeki terör saldırısı ardından ABD Başkonsolosluğundan Türk ordusu uyarısı

Flaş.. Flaş… ABD’den vatandaşlarına operasyon uyarısı. Türk ordusu Suriye ve Irak'a mı girecek
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ABD Başkonsolosluğu, önümüzdeki günlerde Suriye’nin Kuzeyi ve Irak'ın kuzeyine Türk ordusunun operasyon başlatma ihtimali ile ilgili ABD vatandaşlarını uyardı.

ABD Erbil Başkonsolosluğu, "açık kaynak raporlarına" dayanarak ABD vatandaşlarını Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki olası Türk askeri harekatı konusunda uyardı.

Başkonsolosluk, ABD vatandaşlarına bu bölgelerden uzak durmalarını şiddetle tavsiye etti.

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