İstilacı sivrisinek türü ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarı geldi. Hayati tehlike oluşturuyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İstilacı sivrisinek türü Asya kaplan sivrisineği tehlike saçtığı biliniyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Bengisu Ay, Asya kaplanı olarak bilinen istilacı sivrisinek türü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Öğretim Üyesi Bengisu Ay, Asya kaplan sivrisineği sonrasında ısırılan bölgede şiddetli bir kaşınma meydana gelebileceğini ifade ederek diğer belirtileri açıkladı.

Ay, istilacı sivrisinek türünün Afrika ve Asya ülkeleri ile bazı Avrupa ülkelerinde bulunduğunu, ülkemizde ise Batı Karadeniz bölgesinde olabileceğini aktardı.

Ay, sivrisinek ısırığından sonra ısırık bölgesinde şiddetli kaşınma, birkaç saat içinde kabarıklık, sivilce benzeri şişlik ve plak tarzında görüntü oluşabileceğini dile getirdi.

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ NEDİR?

Asya kaplan sivrisineği veya Aedes albopictus; Güneydoğu Asya’ya özgü, gövdesinde ve bacaklarında bulunan beyaz renkli şeritlerle diğer türlerden ayırt edilebilen, kan emici bir sivrisinek türüdür. Bu sivrisinek türü, insanlar başta olmak üzere, köpek ve kuş gibi hayvanlardan beslenebilir. Özellikle son yıllarda, kıtalararası gümrük mallarının taşınması ve ulaşım imkanlarının gelişmesi sonucu, Asya kaplan sivrisineği de sadece Güneydoğu Asya’da sınırlı kalmayarak başta Avrupa olmak üzere diğer Batı ülkelerine doğru yayılım göstermiştir.

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR

-Dang Ateşi Virüsü

-Batı Nil virüsü

-Sarı Humma Virüsü

-Zika Virüsü

-Chikungunya Virüsü

-Dirofilarya Enfestasyonu