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İstinye Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

İstinye Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 2 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 15:39
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İstinye Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

İstinye Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda  belirtilen  birimlerinde  boş  bulunan  kadrolarına  2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye  Üniversitesi  Akademik  Atama/Yükseltme  Kriterleri  Yönergesi  doğrultusunda  öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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