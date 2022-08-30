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İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı verdi

İstinye Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 16:06
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İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı verdi

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı verdi
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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