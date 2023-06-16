İsveç, eğitimde tabletlerden kağıt ve kitaba dönüyor

İsveç, okullarda bilgisayarları bir kenara bırakıp kitaplara geri dönmeyi planlıyor. Gerekçe, öğrencilerin okuma-yazma becerisinin azalması.

İsveç, eğitimde tabletlerden kağıt ve kitaba dönüyor

İsveç'in gündeminde dijital tahtaya, ekrana, elektronik cihazlara veda ederek, geleneksel eğitim araçlarına geri dönmek var.

İsveç, 15 yıl önce modern eğitim yöntemlerine geçti. Öğrencilere anlatılanları deftere yazmak yerine tablet üzerine not almaları öğretildi.

Amaç teknolojik imkanlar sayesinde öğrenme süresini kısaltmak, beyni hıza alıştırmaktı.

OKUMADA GERİLEME BAŞLADI

Ancak zamanla okuma yazma becerilerinde düşüş gözlemlendi. Hazır bilgiye bağımlılık arttı, araştırma isteği azaldı.

Çocukların kendini ifade etme yeteneği zayıfladı, okumada gerileme başladı.

Hükümet bu durumu ulusal bir sorun olarak ele aldı.

Okuma yazma yetisinin azalmasının, bilgiye erişimi ve kişiler arası iletişimi kısıtlayabileceği belirtildi.

İsveç Eğitim Bakanı Lotta Edholm ve Kültür Bakanı Parisa Liljestrand kitaplara geri dönmeyi planladıklarını açıkladı.

İki bakan eğitimde bilgisayar ve tabletlerden vazgeçilebileceğini aktardı.

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