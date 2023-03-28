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Türkiye-Hırvatistan maçında İsveç NATO intikamı mı alacak. Pis kokular geliyor

Türkiye'nin EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı Hırvatistan maçı öncesi, flaş bir detay göze çarptı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 16:18
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İsveç Türkiye-Hırvatistan maçında NATO intikamı mı alacak

Türkiye-Hırvatistan maçında İsveç NATO intikamı mı alacak. Pis kokular geliyor
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MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 28 Mart Salı günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek. Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak. Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert VAR, Mike Pickel ise AVAR olarak görev yapacak.

İSVEÇLİ HAKEMİN YÖNETECEĞİ MAÇ MERAK KONUSU OLDU
Türkiye'nin İsveç ile olan Nato krizi nedeniyle sorular sorulmaya başlandı. 

Maça atanan hakem Adreas Ekberg'in nasıl bir maç yöneteceği merak konusu oldu.Taraftarların vereceği tepki merak ediliyor.

Bir diğer taraftan Türkiye-Hırvatistan maçını yönetecek hakem Ekberg, İsveç'de polislik görevini yapıyor.

Ülkesinin Türkiye’nin karşı çıkması nedeniyle Nato’ya giremediğinin de farkında ve bilincinde.

Ekberg daha önce Fenerbahçe Anderlecht maçını da yönetmiş ve hatalı kararlarda bulunmuştur.

Taraftarlardan gelen yorumlar ise şu şekilde;

''İsveçli mi? Natoya almıyorsunuz diye ufak ufak doğrar bizi...''
''Direk Hırvatistan'dan atasanız daha adil yönetirdi bence''

 

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