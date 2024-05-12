İsmail Kartal depremi

Adım adım sona gelinen Süper Lig’de 36. Hafta heyecanı bugün (Pazar) başlıyor.

Kıran kırana geçen şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’nin 6 puan önüne geçen Galatasaray Karagümrük mücadelesi öncesi şampiyonluk hesaplarına başladı.

Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesi ve Galatasaray’ın Karagümrük karşısında puan kazanması halinde sarı-kırmızılılar 24. Şampiyonluğunu ilan edecek.

Lige fırtına gibi başladıktan sonra Sivasspor ve Konyaspor beraberlikleri ile Galatasaray’ın iyice arkasına düşen Fenerbahçe’de ise sular durulmuyor.

Oyuncu tercihleri ile sık sık eleştirilerin hedefi haline gelen İsmail Kartal’ın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeniden aday olmaya karar veren Ali Koç Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirirken İsmail Kartal’dan flaş bir karar geldi.

Yönetim tarafından yalnız bırakıldığına inanan deneyimli teknik adamın Kayserispor maçında alınacak sonuca göre istifa edebileceği iddia edildi.

Son günlerde İsmail Kartal ile ilgili sosyal medyayı gönderi yağmuruna boğan taraftarlar ise teknik adamı istifaya davet etti.