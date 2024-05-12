Özgür Demirtaş’tan ‘Çıkar telefonunu’ diyen dayılara tokat gibi cevap. Deliriyorum’ diyerek satır satır anlattı

Enflasyondaki artış dolar ve euronun rekorlar kırması ile birlikte vatandaşların geçim derdi her geçen gün büyüyor. Birikim yaparak ev ya da araba almak artık bir hayal olurken market alışverişi bile sadece borçla yapılabiliyor.

Maaşı yetmeyen vatandaşların kredi kartı borcu her geçen gün artarken özellikle orta yaşlı AKP’li kitle “Madem ekonomi kötü neden AVM’ler restoranlar dolu?” diyerek vatandaşın geçim derdini görmezden geliyor.

Bu sözlerin sembolü olan hareket ise geçinemediğini belirten bir gence AKP’li bir vatandaşın “Çıkar telefonunu” şeklinde çıkışması olmuştu. Söz konusu hareket sosyal medyada viral olmaya devam ediyor.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN TOKAT GİBİ CEVAP

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, gençlere ‘Çıkar telefonunu’ diyenlere ve “Madem ekonomi kötü neden AVM’ler dolu” diyenlere tokat gibi yanıt verdi. AKP’nin zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptığının altını çizen Demirtaş, AVM’lerdeki ve restoranlardaki kalabalığın aynı kişiler olduğunu söyledi.

‘Deliriyorum’ diyerek satır satır anlatan Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Deliriyorum: Diyorlar ki Madem Ekonomi kötü: Neden AVM’ler dolu, Neden yollar Dolu, Neden Oteller dolu?

Bak AKTROL: Senin BİLE anlayacağın şekilde anlatayım: Türkiye’de Mülteciler hariç 80 Milyon yaşar. 10 Milyonu Zengin, 20 Milyonu Orta Direk, 50 Milyonu FAKİR.

AKP zengini ULTRA Zengin yaptı, Orta Direği Sildi Süpürdü, Fakiri daha fakir yaptı.

Ultra Zengin AVM’ye Haftada bir gidiyorsa artık ÜÇ gitmeye, Bir araba alıyorsa artık ÜÇ almaya, Tatile bir hafta gidiyorsa artık ÜÇ hafta gitmeye, başladı…

Gördüğün kalabalıklar AYNI kişiler. SATILIK beyninle anladın mı? YOKSA ÖZGÜR DEMİRTAŞ basit anlatımı ile bir daha anlatayım mı?”