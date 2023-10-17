İsveç ve Belçika'nın futbol federasyonlarından başsağlığı mesajı

İsveç ile Belçika'nın futbol federasyonları, Belçika-İsveç maçında çıkan olaylar ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

KAYNAK: AA
İsveç ve Belçika'nın futbol federasyonlarından başsağlığı mesajı

İki ülke futbol federasyonunun sosyal paylaşım sitelerinden yapılan ortak açıklamada, saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Vatandaşlarını stattan ayrılmaması konusunda uyaran İsveç Futbol Federasyonu, Belçika emniyetinden gelen çağrılara taraftarın uymasını talep etti.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. haftasında, Belçika'nın Kral Baudouin Stadı'nda konuk ettiği İsveç ile arasındaki karşılaşma, 1-1 eşitlikle devam ederken yarıda kaldı. Brüksel'de stada yakın bir noktada iki İsveç taraftarının silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi ve saldırganın henüz yakalanamaması gerekçesiyle söz konusu karar, UEFA tarafından alındı.

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