İsveç'e kötü haber: Macaristan oylamayı erteledi

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Macaristan’da muhalefet partilerinden Demokratik Koalisyonu (DK) milletvekili Agnes Vadai, İsveç’in NATO’ya katılımı konusunda oylamanın kasım ayına ertelendiğini açıkladı.

Facebook’ta bir açıklama yapan Vadai, “Bu hafta İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda oylama yapılmayacak” diye yazarken, bu konunun gündeme alınması önerisinin, sandalye çoğunluğuna sahip olan iktidardaki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisinin milletvekilleri tarafından reddedildiğine vurgu yaptı.