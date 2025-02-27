İsveç'in dış ticaret fazlasında artış

İsveç'in Ocak 2025’teki dış ticaret fazlası, 2024 yılına kıyasla önemli bir artış gösterdi. Geçen yılın Ocak ayında 12.7 milyar SEK olan dış ticaret fazlası, bu yıl 15.1 milyar SEK'ye çıkarak %19'luk bir artış yaşadı. İsveç'in ihracatındaki büyüme, her iki bloktan da yapılan satışlardaki artışla desteklendi. AB ülkelerine yapılan ihracat %1.5 artarken, AB dışı ülkelere yapılan ihracat ise %16.1 gibi yüksek bir oranla büyüdü. Bu güçlü dış ticaret performansı, ülkenin ekonomik dengelerinin sağlıklı olduğunu ve küresel ticaretin İsveç için olumlu yönde geliştiğini gösteriyor.

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İTHALAT HIZ KESTİ

İthalatlar da Ocak 2025’te artış gösterdi, ancak hız olarak ihracat kadar hızlı değildi. İsveç’in ithalatı %6.9 artarak 165.8 milyar SEK oldu. AB ülkelerinden yapılan ithalat %2.7 artarken, AB dışı ülkelerden yapılan ithalat ise %14.8 gibi büyük bir artış gösterdi. Bu durum, İsveç'in uluslararası ticaretin hızla genişleyen pazarlarındaki yerini korumaya çalıştığını gösteriyor. Özellikle AB dışındaki pazarlar, ülke ekonomisi için önemli bir büyüme kaynağı olmaya devam ediyor.

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TİCARET FAZLASI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Mevsimsel düzenlemeye göre yapılan hesaplamalarda ise, dış ticaret fazlası Ocak ayında 6.6 milyar SEK’ye yükseldi. Geçen ay 5.4 milyar SEK olan bu rakam, ticaretin seyrinin giderek daha olumlu bir hale geldiğini ortaya koyuyor. Bu artış, özellikle küresel ticaret hacmindeki büyümeye paralel olarak İsveç'in ekonomik gücünü pekiştirdiğini ve ülkenin dış ticaretindeki dengenin güçlendiğini gösteriyor.

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İSVEÇ’İN DIŞ TİCARETİNİN

İsveç’in dış ticaret fazlasındaki artış, ülkenin güçlü üretim kapasitesinin ve yüksek kaliteye sahip ürünlerinin dünya çapında daha fazla talep görmesinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Bu gelişme, ekonomik büyüme tahminlerinin daha iyimser olmasına yol açmakta. 2025 yılı için İsveç’in dış ticaretindeki büyümenin devam etmesi bekleniyor, özellikle AB dışındaki pazarlarda önemli fırsatlar görülebilir.

İsveç’in dış ticaret fazlasındaki bu gelişmeler, ekonomik istikrarı artırarak ülkenin finansal piyasalarındaki güveni pekiştiriyor. Uluslararası ticaretin artan önemi, İsveç’i küresel ticaretin önemli oyuncularından biri yapmaya devam ediyor. Bu trendin devam etmesi, İsveç’in 2025 yılı hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayabilir.