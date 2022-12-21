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İsveç'te İran asıllı iki kardeşe casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapis talebi

İsveç'te Rusya'ya gizli bilgi aktarmakla suçlanan İsveç vatandaşı İran asıllı iki kardeş Peyman ve Payam Kia'nın, ömür boyu hapsi istendi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 19:38
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İsveç'te İran asıllı iki kardeşe casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapis talebi

İsveç'te İran asıllı iki kardeşe casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapis talebi
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Expressen gazetesine göre, iddianameyi hazırlayan Başsavcı Peter Lindqvist, Rusya'ya gizli bilgileri aktardığı iddia edilen kardeşlerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti. İsveç yasalarına göre casusluk suçunu işleyenler, 16 yıl hapisle cezalandırılıyor.

Silahlı Kuvvetlerin Dış Savunma İstihbarat Teşkilatında görev yapan 42 yaşındaki İran doğumlu Peyman Kia ve 35 yaşındaki kardeşi Payam, 28 Eylül 2011-20 Eylül 2021 tarihlerinde Rusya'ya gizli bilgi aktarmakla suçlanıyor.

Savunma avukatları, suçlamaları reddettiklerini belirtti.

Stockholm Bölge Mahkemesinde 16 Kasım'da başlayan dava, kapalı kapılar ardında devam ediyor. Mahkemenin, gelecek yılın başında karara varması bekleniyor.

Peyman Kia Eylül 2021'de, kardeşi Payam ise Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

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