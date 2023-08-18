İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yeni saldırı. Eylemler nasıl başladı?

İHA'nın haberine göre; İran, İsveç polisinin göz yumduğu saldırı nedeniyle Stockholm yönetimini kınayarak saldırıların durdurulmasını istedi.

Polis Korumasında Kur’an-ı Kerim Yaktı

İsveç’te Irak asıllı Salwan Momika, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin fotoğrafını taşıyarak İran’ın Stockholm Büyükelçiliği önüne geldi. Burada elindeki Kur’an-ı Kerim’i ateşe veren Momika, polis koruması eşliğinde eylemine devam etti. O sırada bir kadın yangın söndürücü tüple müdahale etmeye çalıştı ancak polis kadını engelledi. Ortalığın dumanla kaplandığı bölgede Momika, 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis ile olay yerinden ayrıldı.

İran’dan Sert Tepki ve Yaptırım Uyarısı

İran’ın Stockholm Büyükelçiliği, Salwan Momika’nın Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırısına tepki olarak yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, Stockholm yönetiminin uyarıldığı ve saldırıdan sorumlu tutulduğu belirtildi. Ayrıca, İsveç’ten Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları durdurması istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son haftalarda İsveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik hakaretler artmış durumda. Bu saldırılar şüphesiz İslam dünyasını ve tüm Müslümanları rahatsız etmektedir. Bu son saldırılardan bir tanesi bugün Büyükelçiliğimiz önünde gerçekleşti. Kutsallara yönelik bu hakaretler tüm kutsal kitaplarca kınanmıştır.”

Açıklamada ayrıca, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıların devam etmesi halinde birçok İslam ülkesinin İsveç’e ekonomik ve siyasi yaptırım uygulamaya başlayacağı uyarısı yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“Bu saldırılar İsveç yönetimi ile İslam ülkeleri arasında ilişkilerin bozulmasına neden olmaktadır. Bazı ülkeler İsveç ile ilişkilerini tamamen sonlandırırken, bazı ülkeler ise ilişkileri azaltma kararı aldı. Öte yandan İsveç’in ekonomik anlamda İslam ülkelerindeki birçok projeleri iptal ediliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı bu konu hakkında iki kez olağanüstü toplantı düzenledi ve İsveç bu toplantılarda kınandı. Son olarak İsveç yönetimine karşı güvenlik tehditleri de son saldırılar ile birlikte daha da artmış durumda.”

Saldırının Arkasında Kim Var?

Aşırı sağcı siyasi örgütlenme "Stram Kurs" (Sıkı Yön) Partisi taraftarları, özellikle ülkede Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde toplantılar düzenliyordu.

Bir mitingde Kuran yakılması ve başka mitinglerde de bu eylemin tekrarının planlanması üzerine, grubun eylemlerine yönelik öfke birçok noktada patlak verdi.

Aşırı sağcı grubun, başkent Stockholm'ün banliyöleri ile Linköping ve Norrköping kentlerinde düzenlediği mitinglerin ardından olaylar çıktı.

Karşıt gösterilerde en az 16 polis yaralandı, çok sayıda polis aracı kullanılamaz hale geldi.

Kur’an-ı Kerim yakma eyleminin arkasında, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan var.

Paludan, daha önce Danimarka’da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020’de bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Paludan, Fransa ve Belçika’nın yanı sıra diğer bazı Avrupa ülkelerinde de benzer Kur’an-ı Kerim yakma eylemleri planlamaya çalıştı.

Danimarka’da son genel seçimde partisi oyların yüzde 1,8’ini alabildi. Parti milletvekili çıkaramadı. Parti, İsveç’te Eylül ayında yapılacak seçimlere de katılacak.