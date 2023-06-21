İsveç'ten NATO çıkışı: Türkiye’nin üyeliği onaylama vakti geldi

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstörm, “Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya üyeliğini onaylama vakti geldi” dedi.

İsveç'ten NATO çıkışı: Türkiye’nin üyeliği onaylama vakti geldi

İsveç’in NATO’ya üyelik süreci devam ediyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstörm, “İsveç, Ankara’nın istediği bütün yükümlükleri yerine getirdi. Bizden istenilen neyse onu yaptık. Şimdi TBMM’nin İsveç’in NATO’ya üyeliğini onaylama sürecini başlatması gerekiyor” diye konuştu.

''B PLANIMIZ YOK''

Billstörm, İsveç’in Temmuz ayında Vilnius’ta düzenlenecek NATO Zirvesi’ne kadar üyeliğin onaylanacağı konusunda umutlu olduklarını ancak bir “B Planı”nın olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK’nın İsveç’in başkenti Stockholm’da bayraklarını dalgalandırarak gösteri düzenlenmesinin üzerine İsveç’te gösteri yapmanın serbest olduğunu söyleyen Bilsstörm, “Yasal olan şeyin her zaman uygun olmadığını da belirtiyoruz” şeklinde konuştu.

İSVEÇ’İN NATO’YA ÜYELİĞİ

Geçtiğimiz Nisan ayında Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği onaylanmış Finlandiya ile birlikte başvuru yapan İsveç’in üyeliği ise terörle mücadele yasaları nedeniyle henüz onaylanmamıştı. Türkiye, İsveç’te terör örgütlerinin faaliyetleri nedeniyle daha sıkı önlemler alınmasını talep etmiş, bunun üzerine İsveç 1 Haziran’da terör örgütlerine üyeliğini suç kapsamına alınmasını öngören yasayı yürürlüğe sokmuştu. (İHA)

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