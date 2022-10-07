İşveren, grevdeki işçilerine tazminat davası açtı

Eskişehir'de 100 gün önce greve başlayan Atışkan Alçı işçileri, grevin 41’inci gününde, aynı firmanın Deliklitaş Mahallesi’ndeki Asarcıklı Caddesi üzerinde bulunan ve temizlik ürünleri satılan mağazasının önünde eylem yapmıştı.

Atışkan Alçı, bu eylemin ardından, aralarında Kristal İş Sendikası’nın şube başkanı Erdal Akyazı’nın da olduğu toplam 16 işçi hakkında tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, “‘İşçilerin haklarını vermiyorsun, biz de senden alışveriş yapmayacağız’ baskılı tişört giyen işçiler, işverenin Asarcıklı Caddesi üzerinde bulunan mağazasının önünde toplanmış ve yoğun saatte caddeden geçenlerin üzerlerinde yazılı ibareleri göreceği şekilde vakit geçirmişlerdir. Yine eylem kapsamında kimliği tespit edilemeyen kişi işverenin mağazasına girmiş, alışveriş yapacak gibi davranarak eline aldığı bir takım temizlik malzemeleri ile kasaya geldiği sırada yüksek sesle “Vazgeçtim, buranın patronu işçilerin hakkını vermiyor. Ben de buradan alışveriş yapmayacağım” demiş ve malzemeleri bırakarak mağazayı terk etmiştir” denildi.

İŞVERENİN UĞRADIĞI ZARARIN GİDERİLMESİ İSTENDİ

İşverenin işletmesinin zarara uğratıldığı ve itibarının zedelediği gerekçesiyle Eskişehir Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, Erdal Akyazı’dan 3 bin, 15 işçiden de 18 bin liralık tazminat talep edildi.

Kristal İş Şube Başkanı Erdal Akyazı, konuya ilişkin şunları söyledi:

"BİZİ YILDIRAMAZSINIZ"

"Tişört giydik, bu tişörtlerin üzerine sloganlar yazdık. Bu sloganlarla Asarcıklı Caddesi’nde hiç kimseyi rahatsız etmeden yürüyüş yaptık. Bu yürüyüşten işveren rahatsız oluyor. Bu konuyla ilgili 15 arkadaşımıza ve bana toplam 18 bin liralık, işveren, işletmesini zarara uğratmaktan ve itibarını zedelemekten dolayı bize dava açtı. Biz, bu konularla ilgili mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu tür eylemlerimiz devam edecek. Bizi bu konularla ilgili yıldıramaz. Burada asıl olan şey, şehrin bütün MOBESE’lerinden resimlerimizi almak. Bu, büyük ihtimalle, bizim yorumumuz, Valilik ve Emniyet üzerinden alındı ve mahkemeye bunlarla müracaat edildi. Biz, haklı eylemlerimizi her zaman yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz."