İsviçre Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, dün Zürih'te gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İsviçre Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, dün Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma eylemleri nedeniyle Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından bakanlığa davet edildi. Görüşmede, Büyükelçi Ruch'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ifade edildi. Ayrıca, bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizilerek, olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.

(Kaynak: DHA)

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