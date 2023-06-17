Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci atandı. Nüket Küçükel Ezberci ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliği görevinde de bulundu.

Nüket Küçükel Ezberci kimdir?

1969/ Bremen doğumlu ve aslen Elazığlı olan Nüket Küçükel Ezberci, 1986 yılında TED Ankara Kolejini bitirmesini müteakip, Harlaxton College’ın, (Grantham/İngiltere) ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır.

1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığının Meslek Memuru sınavlarını kazanmış; bu çerçevede 1994 – 1997 yılları arasında Essen Başkonsolosluğunda İkinci Katip, 1997- 1999 yılları arasında T.C. Kudüs Başkonsolosluğunda Konsolos, 2001 – 2005 yılları arasında Madrid Büyükelçiliğinde Başkatip olarak görev yapmıştır.

2005 2007 yıllarında da Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde Siyasi Şube Müdürlüğü görevini deruhte eden Küçükel Ezberci, 2007 yılının sonunda aile şirketi olan Güven Hastanesi’ne geçmiştir.

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine getirildi. Son olarak Madrid Büyükelçiliğine atanan Nüket Küçükel Ezberci, evli ve üç çocuk annesidir.