İsviçre Merkez Bankası dijital parayı test edecek

İsviçre Merkez Bankası (SNB), İsviçre'nin SIX dijital borsasında Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) ihraç edeceğini açıkladı.

İsviçre Merkez Bankası dijital parayı test edecek

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; SNB Başkanı Thomas Jordan, Zürih'te düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, SNB’nin bir pilot uygulamanın parçası olarak İsviçre'nin SIX dijital borsasında toptan CBDC ihraç edeceğini bildirdi.

Bunun sadece bir deney olmadığını vurgulayan Jordan, “Banka rezervlerine eşdeğer gerçek para olacak ve amaç piyasa katılımcıları ile gerçek işlemleri test etmek." dedi.

Öte yandan, geçen yıl piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar güvenilirliklerinden endişe duyulan kripto para birimleri ve sabitcoinlere yönelik düzenleme ve denetleme taleplerini artırırken, CBDC'lere yönelik küresel ilginin yoğunlaşması da dikkati çekiyor.

CBDC, bir ülkenin resmi para biriminin dijital hali olarak tanımlanıyor.

Bir merkeze bağlı olarak üretilmeleri, CBDC'leri Bitcoin gibi kripto para birimlerinden ayıran en temel özellik olarak gösteriliyor. Dağıtık defter teknolojisi kullanılarak oluşturulan ve dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan kripto para birimlerini ise idare eden merkezi bir otorite bulunmuyor.

CBDC'lerin, fiziki paraya göre bazı avantaj ve dezavantajları mevcut.

Paraya kolay ve güvenli erişim sağlayarak finansal katılımı teşvik etmek, yurt içi ödemelerde rekabet ve dayanıklılığı geliştirmek, ödemelerde verimliliği artırmak ve işlem maliyetlerini düşürmek, programlanabilir para yaratmak ve para akışlarında şeffaflığı geliştirmek, para ve maliye politikasının kesintisiz ve kolay akışını sağlamak gibi avantajlar merkez bankalarının dijital para geliştirme motivasyonları arasında yer alıyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) konuya ilişkin bir raporuna göre, CBDC'lerin para politikası, finansal istikrar ve uluslararası para sistemi üzerinde önemli etkilerinin olması bekleniyor.

IMF'nin raporunda, CBDC araştırmalarının, genellikle kripto varlıkların ortaya çıkmasına yanıt olarak, Kovid-19 salgını sırasında hızlandığı belirtiliyor.

Atlantic Council'in verilerine göre, küresel ekonominin yüzde 95'inden fazlasını temsil eden 114 ülke, CBDC'lere yönelik aktif araştırma yapıyor.

Ülkelerin bu alandaki araştırmalarının yoğunlaştığı dikkati çekerken, Mayıs 2020'de yalnızca 35 ülkenin CBDC'leri değerlendirdiği kayıtlarda yer alıyor.

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