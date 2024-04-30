Ali Koç'u çıldırtacak teklif. Mehmet Büyükekşi köşeye sıkıştırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) art arda yaşanan skandalların ardından 18 Temmuz’daki Olağan Mali Genel Kurul’da seçime gitme kararı aldı.

Duyurulan seçim tarihi ile ilgili tartışmalar devam ederken Servet Yardımcı, İbrahim Hacıosmanoğlu, İsmail Uyanık ve Erdal Alkış başkanlık için adaylıklarını resmen açıkladı.

Her ne kadar mevcut başkan Mehmet Büyükekşi’nin seçimlerde aday olmayacağı konuşulsada son günlerde Büyükekşi’nin aday olmaya niyetlendiği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray ve Fenerbahçe'deki başkanlık seçimlerinin ardından Büyükekşi’nin harekete geçeceği konuşulurken Mehmet Büyükekşi’nin en büyük muhalifi konumunda bulunan Ali Koç’a ilginç bir teklif yapıldı.

Ali Koç ile görüşme yapan bazı kişiler aday olup seçilmesi halinde Mehmet Büyükekşi’nin de aday olacağını ancak Fenerbahçe başkanlığını Mayıs ayındaki seçimlerde bırakırsa Büyükekşi’nin de adaylığının geri çekilebileceği öne sürüldü.