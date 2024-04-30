Karabük'te Kuran-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştılar

Kaynak: İHA
Karabük'te Kuran-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştılar
Millî Eğitim Bakanlığı'nın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde, on ilin katılımıyla "Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın 1. Bölge Finali, Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesinde icra edildi.

Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliği yaptığı bu anlamlı etkinlikte, on ilden gelen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Jüri üyeleri, tecvid kurallarına uygunluk, okuma biçimi, ses ve makam gibi çeşitli kriterlere göre yarışmacıları değerlendirerek puanlandırdı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda, Millî Eğitim Bakanlığı Temsilcisi Mehmet Şahap Özalaybey, İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, KAİMDER Başkanı Hasan Yıldırım, eğitimciler, öğrenciler ve veliler yer aldı.

Programda konuşan Mehmet Şahap Özalaybey, "Araştıran, sorgulayan, bilgi ve hikmet peşinde olan; çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirme amacındayız. Bu doğrultuda, Genel Müdürlüğümüz, ülkemizde her yıl Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezan okuma ve hafızlık yarışmaları düzenlemektedir. Bugün burada, kendi illerinde başarı gösteren öğrencilerimiz bölge finalinde yarışacaklar ve başarılarını sürdürmelerini diliyorum" dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise, düzenlenen yarışmaların gençlerin Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamalarına ve doğru okumalarına olan katkısının yanı sıra, gençler arasındaki dostluk ve dayanışmayı da pekiştirdiğini belirtti.

Konuşmaların sonrasında, ortaokul ve lise kategorilerinde yarışan birinciler, 21 Mayıs'ta yapılacak olan Türkiye Finali'nde illerini temsil etme şansı elde ettiler.

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