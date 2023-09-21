İsviçre'de kamuya açık alanlarda burka yasağı parlamentoda onaylandı

Tasarıya göre, kamuya açık alanda yüzün tamamen kapatılması yasaklanırken kamuya açık tüm alanlar veya özel alanlarda gözler, burun ve ağızın görünür olması gerekiyor.

Tasarıda, sağlık nedenleriyle veya uçak ile ibadethaneler gibi yerlerde yüzün kapatılabilmesi istisnaları bulunuyor. Yetkililerin izin vermesi halinde bazı gösterilerde de yüzün kapatılması serbest olacak.

Yasağı ihlal edenlere 1000 İsviçre frangına kadar para cezası uygulanabilecek.

İsviçre Adalet Bakanı Elisabeth Baume-Schneider, bazı insanların "kadınlara şiddet" veya "cinsel istismarla" ilgili bir gösteri sırasında kendilerini maskelemenin daha güvenli olduğunu hissedebileceğini kaydederken bu konuda belirli bir orantılılığa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Halk Partisi Milletvekili Walter Wobmann, girişimin burkanın yanı sıra binalara zarar veren maskeli siyasi göstericileri veya holiganları da hedef aldığını savundu.

Burka yasağına ilişkin yasa yürürlüğe girdiğinde, İsviçre'nin tüm kantonlarında geçerli olacak.

İSVİÇRE'DE YASALAŞMA SÜRECİ

İsviçre'de parlamentonun onayladığı yasa tasarısı, Ulusal Konsey ve Eyaletler Konseyi başkanlıklarına sunuluyor. Bu aşamada yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için her iki konseyin de onayı gerekiyor.

Söz konusu konseylerce kabul edilen yasa tasarısı, kanunlaşarak Resmi Gazete'de yayınlanıyor.

İSVİÇRE BURKA YASAĞINI 2021'DE KABUL ETMİŞTİ

İsviçre'de hükümet, kamuya açık alanlarda yüzü tamamen kapatacak şekilde giyinenlere para cezası getirmeyi mümkün kılan tasarıyı, Ekim 2022'de Federal Parlamentoya sunmuştu.

İsviçre'de kamuya açık alanlarda burka giyilmesinin yasaklanması için 7 Mart 2021'de halk oylaması yapılmıştı. Burka yasağı, yüzde 51,2 oyla kabul edilmişti.