TFF içinde Galatasaray pazarlığı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimleri, mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi'nin belirttiği tarihe göre 18 Temmuz'da gerçekleşecek.

Şimdiye dek adaylığını ilan edenler arasında Servet Yardımcı, İbrahim Hacıosmanoğlu, Erdal Alkış ve Tolga Gani Zengin bulunuyor.

Galatasaray'dan üç eski yöneticiye, mevcut adaylardan bazıları tarafından teklif götürüldüğü ancak bu isimlerin teklifi reddettiği öğrenildi.

Özellikle Abdürrahim Albayrak adının öne çıktığı ve Ali Dürüst ile Adnan Sezgin'in de bazı adayların listesinde yer alması için kulis çalışmalarının başladığı ortaya çıktı.

Ancak bu 3 isminde şu an için böyle bir düşüncelerinin olmadığı ifade edildi.

Adaylar arasında pazarlıklar sürerken gözler de mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'ye çevrilmiş durumda.

Mehmet Büyükekşi'nin yeniden aday olup olmayacağı konusunda iddialar var.

Büyükekşi'nin, Galatasaraylı olduğu bilinen Başkanvekili Yusuf Günay ile çalışmaya devam etme niyetinde olduğu TFF kulislerinde ağır basıyor.