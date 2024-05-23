İsviçre'nin mobil inşaat köprüsü görenlerin beğenisini topluyor

Düzenleme: Feyza Betül Arslan
İsviçre'nin mobil inşaat köprüsü görenlerin beğenisini topluyor

İsviçre'de yol çalışması sırasında kullanılan mobil üst geçit, trafikte aksanma yaşanmasına engel olarak örnek teşkil ediyor.

İsviçre'de kullanılan ‘Astra-Bridge’ modeli, görenleri kendine hayran bırakıyor. Yol çalışması olan yere taşınan mobil üst geçit modeli, ekiplerin işlerini trafiği aksatmadan yapmalarına olanak sağlıyor. Dayanıklılığı ve pratik kullanımıyla örnek teşkil eden bu yenilikçi çözüm, görenlerden tam puan alıyor.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ana yolda yapılan çalışmalar sırasında kullanılan mobil üst geçit, arabaların kesintisiz bir şekilde yollarına devam etmesine olanak tanıyor. Yolu tamamen kapatmadan trafiğin olağan akışında ilerlemesini sağlayan bu geçici yapı, hem sürücüler hem de yol çalışması ekipleri için büyük kolaylık sağlar nitelikte. Kullanılan üst geçit modeli sayesinde, sürücüler yollarına sorunsuz devam ederken, yol çalışmalarını yapan ekip de rahatlıkla işlerini halledebiliyor.

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İsviçre'deki mobil üst geçit, yol çalışmaları sırasında hem trafiğin akışını koruyan hem de güvenliği sağlayan bir çözüm olarak öne çıkıyor. Sosyal medyada viral olan görüntüler sonrası kullanıcılar bu üst geçit modelini, modern şehircilik ve trafik yönetimi açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

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