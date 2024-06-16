Erden Timur patladı

Kaynak: Haber Merkezi
Erden Timur patladı

Galatasaray'daki görevinden ayrılan Erden Timur bu sezon yaşanan gerilimlere isyan etti.

2 sezondur Galatasaray’da yürüttüğü görevinden olaylı bir şekilde ayrılan Sportif AŞ eski başkanvekili Erden Timur Fransız basınına konuştu.

"KORKUNÇ GEÇTİ"

Futbolun artık oldukça stresli olduğunu belirten Erden Timur, "Bu sezon korkunç geçti, bu yüzden de kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Futbolumuz patlamaya hazır bomba gibi, stresli. Gelecek yeni nesillerin keyif alabilmesi için daha huzurlu bir futbol ortamı sağlamamız gerekiyor" dedi.

"GELİRLERİMİZİ ÇEŞİTLENDİRMEK ZORUNDAYIZ"

Galatasaray’ın artan gelirlerine dair konuşan Erden Timur, "İki sezonda gelirlerimizi 55 milyon eurodan 200 milyon euroya çıkardık; Şampiyonlar Ligi, bilet satışları, oyuncu ticareti, forma satışları ile bunu başardık. Taraftarlarımız, Avrupa'daki kadar pahalı olmasına rağmen bu formaları almak için büyük fedakarlık yapıyorlar. Gelirlerimizi çeşitlendirmek zorundayız, son dönemde ulusal yayın gelirinden sadece 7.7 M€ aldık. Ancak geleceğimizin anahtarı, İstanbul'daki gayrimenkul" ifadelerini kullandı.

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